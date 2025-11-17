Иллюстративное фото / © Pixabay

Польская сторона сообщила о подтверждении факта попытки диверсии на железнодорожном участке Варшава — Люблин, где сработало взрывное устройство и повредило часть пути.

Об этом говорится в сообщении “Укрзализнииці».

«Как сообщает польская сторона, подтвердилась информация о попытке диверсии на участке Варшава — Люблин, где сработало взрывное устройство, которое разрушило участок пути. Продолжается расследование. Движение осуществляется по смежным путям», — говорится в сообщении.

Украинская железная дорога проинформировала о влиянии инцидента на график поезда Киев — Варшава. Задержка составляет около 25 минут. Все стыковочные рейсы к пересадочным поездам в направлении Хелма выполняются по плану.

