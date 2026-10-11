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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Польше потролили Путина из-за дизельного соглашения с США

Глава МИД Польши обратил внимание на сообщения о дефиците топлива в самой российской столице и усомнился, что страна сможет существенно увеличить зарубежные поставки.

Автор публикации
Фото автора: Анастасия Павленко Анастасия Павленко
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Радослав Сикорский

Радослав Сикорский / © Associated Press

Глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил о сообщении о нехватке топлива даже в Москве и напомнил о повреждении российских нефтеперерабатывающих мощностей.

Об этом говорится в его публикации в социальной сети X.

По его словам, посольство сообщило о нехватке топлива даже в Москве, которое, как правило, имеет приоритет при распределении ресурсов внутри России.

Сикорский также отметил сообщение о повреждении около 50% российских нефтеперерабатывающих мощностей в результате украинских ударов. На этом фоне, отметил глава польского внешнеполитического ведомства, возникает вопрос, откуда Россия сможет взять дополнительные объемы дизеля для иностранных покупателей.

«Итак, откуда возьмутся излишки для экспорта?» — написал он, поставив под сомнение практическую реализацию планов по наращиванию поставок.

Дизельное соглашение между США и РФ — что известно

9 октября Трамп объявил о договоренности с президентом России Владимиром Путиным о поставках российского дизельного топлива на американский и другие рынки.

Неожиданный шаг произошел прямо во время переговоров украинской команды с американскими представителями о завершении войны.

Решение Трампа возмутило Киев на фоне смертельной атаки по Запорожью.

«Сегодня Россия поблагодарила за снятие санкций на экспорт дизеля, сбросив пять КАБов на жилые дома в Запорожье», — прокомментировал президент Владимир Зеленский.

Тем временем в Конгрессе США готовят двухпартийный законопроект, который должен заблокировать любые закупки российской нефти. Конгрессмен-республиканец Дон Бэйкон поддержал инициативу коллеги Брайана Фицпатрика и назвал решение Дональда Трампа по закупке российского дизельного горючего серьезной ошибкой.

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