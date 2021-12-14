В Польше предлагают "сдерживать" Москву для деэскалации вокруг Украины

В Польше предлагают "сдерживать" Москву для деэскалации вокруг Украины

ЕС ведет переговоры с Британией и США о возможных санкциях против РФ.

Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау заявил, что деэскалация напряжения вокруг Украины должна быть достигнута "путем сдерживания" России.

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Об этом он заявил 13 декабря в Брюсселе на встрече министров иностранных дел стран ЕС, сообщает tvn24.pl.

По его словам, деэскалация напряжения на линии Россия-Украина является целью Европейского Союза и всего трансатлантического сообщества.

"Что касается польской позиции, то я говорил, что цель Европейского Союза, даже всего трансатлантического сообщества – деэскалация напряженности вокруг Украины, но этой деэскалации нужно достигать с помощью сдерживания. Когда этой симметрии не существует, может быть стимул для дальнейших действий России, которые на наше мнение, направленное на ухудшение безопасности на восточном фланге как ЕС, так и НАТО", — подчеркнул Збигнев Рау.

Он также добавил, что в настоящее время ЕС ведет переговоры с Великобританией и США о возможных санкциях против России. "Все министры очень четко дали понять, что любая агрессия против Украины будет иметь политические последствия и высокие экономические потери для России", — отметил глава польского МИД.

Напомним, 13 декабря министры иностранных дел стран Евросоюза договорились, что в случае нападения России на Украину против Москвы будут введены дополнительные экономические санкции.

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