В Польше приземлились еще 8 американских истребителей F-15 (фото)

Американские военные самолеты усилят восточный фланг НАТО в рамках миссии Альянса по воздушному патрулированию Air Policing.

Еще восемь американских истребителей F-15 прибыли в Польшу, поскольку Америка и ее союзники НАТО стремятся укрепить оборону на восточном фланге Альянса.

"Сегодня на базе в Ласке приземлились новые американские истребители F15. 8 машин присоединятся к прибывшим в Польшу на прошлой неделе. В рамках миссии NATO Air Policing мы заботимся о безопасности в регионе", — написал министр обороны страны Мариуш Блащак в Twitter.

Напомним:

СМИ стало известно, что в ближайшие дни США отправят в Польшу дополнительно 3000 военнослужащих, чтобы попытаться успокоить союзников по НАТО. Такие меры принимаются на фоне угрозы вторжения России в Украину и совместных учений РФ и Беларуси.

В свою очередь бывший польский президент Лех Валенса заявил о готовности выехать в Украину на фоне угрозы вторжения России. Детали поездки он не сообщил.

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