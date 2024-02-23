В Польше призвали Конгресс США не допустить ошибку и выделить помощь Украине

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский говорит, что если Конгресс США не одобрит помощь Украине, то последствия ощутит весь мир.

Такое мнение он высказал в интервью Bloomberg.

По его словам, часть стран будет рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия.

"Если дополнительная помощь не будет предоставлена, а союзники США будут разочарованы и поймут, что Соединенные Штаты могут быть не в состоянии помочь, даже если главнокомандующий хочет вам помочь, это будет иметь глубокие последствия для всех американских альянсов во всем мире. <...> Некоторые страны начнут страховать себя, а другие будут рассматривать возможность разработки собственных программ ядерного оружия", – сказал он.

Политик отмечает, что страны-члены Евросоюза смогут выполнить обещание по поводу миллиона артиллерийских снарядов, которые они планировали передать Украине до марта 2024 года. По словам главы МИД Польши, союзники уже смогли собрать около 850 тысяч снарядов.

Как сообщалось, Украина рискует остаться без помощи США в третий год войны. Палата представителей ушла на каникулы до конца февраля, а по возвращении снова предстанет перед угрозой собственного шатдауна, потому что действие временного бюджета истекает.

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