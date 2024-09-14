В Польше прокомментировали угрозы Путина из-за дальнобойных ударов

Устрашение кремлевского "фюрера" Владимира Путина относительно разрешения на удары по территории России западным дальнобойным вооружением — это попытка отказать союзников от оказания помощи Украине.

Об этом заявил премьер-министр Польши Дональд Туск, пишет TVN 24.

По его словам, события в Украине, в том числе на фронте, требуют серьезного отношения. Впрочем, заявления из Кремля.

"В определенном смысле слова Путина должны скорее убедить нас в том, что эта помощь целесообразна, необходима и должна быть продолжена. В смысле генерирования какой-то угрозы они, скорее, являются свидетельством сложной ситуации россиян на фронте.", — убежден польский премьер .

Туск отмечает, что провал российских оккупантов Харьковскому наступлению, а затем и в Курской области – яркое этому подтверждение. Кроме того, агрессорка Россия получила больше ракет от своих союзников, что свидетельствует о необходимости поддержать Украину перед лицом воздушной угрозы с оккупантов.

"В интересах Польши, в интересах нашей безопасности, чтобы Украина была как можно лучше оснащена во время этой войны, и чтобы она была способна как можно эффективнее охранять украинское небо, потому что в определенном смысле это также защита нашего воздушного пространства", – заявил премьер -министр Польши.

Напомним, диктатор РФ Владимир Путин пригрозил Великобритании и Соединенным Штатам Америки и тем, что они будут "воевать" с Россией, если позволят Украине использовать ракеты большой дальности для ударов по целям в его стране.

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