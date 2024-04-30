В Польше раскритиковали Дуду за заявление о ядерном оружии

В МИД Польши подвергли критике заявление президента Анджея Дуды о готовности разместить на территории страны ядерное оружие в рамках программы НАТО Nuclear Sharing.

Об этом в эфире "Польского радио" рассказал заместитель министра иностранных дел Анджей Шейн.

Шейна подчеркнул, что "сначала следовало проконсультироваться с правительством", а уже потом делать заявление о желании иметь ядерное оружие в стране. По словам политика, такие заявления главы государства подвергают Польшу "опасностью направить против нас российские ракеты".

"В некоторых ситуациях, особенно за рубежом, я бы очень хвалил действия президента согласно поручению правительства, а тут вдруг время от времени что-то выстреливает", — заявил Шейна

Он подчеркивает, что вопрос о присоединении к программе НАТО Nuclear Sharing необходимо анализировать комплексно. В частности, ожидает ли Альянс этого от Польши. Вместе с тем, говорит политик, Варшава готова была бы разместить ядерное оружие.

"Если наши союзники заявляют, что такие ракеты должны быть в Польше, Польша должна сказать "да", но такой ситуации еще не было", — сказал замглавы МИД.

К слову, Nuclear Sharing – программа НАТО, которая является частью политики ядерного сдерживания Альянса. С 2009 года в ее пределах американское ядерное оружие расположено в Бельгии, Германии, Италии, Нидерландах и Турции.

Напомним, ранее президент Анджей Дуда заявил о готовности разместить ядерное оружие НАТО в Польше. Мол, этот вопрос является темой переговоров с США.

Читайте также: