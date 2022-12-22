В Польше рассказали подробности встречи Зеленского и Дуды: разговор длился два часа

Встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского в Польше длилась два часа. Лидеры обсудили отношения двух государств и результаты визита украинского президента в США.

Об этом сообщили в канцелярии польского президента.

"Президент Анджей Дуда встретился с президентом Владимиром Зеленским, который возвращался в страну после посещения США. Очные переговоры и встреча делегаций под председательством президентов длились два часа", — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что президенты обсудили двусторонние отношения и подробности визита Зеленского в США.

"Лидеры также обсудили состояние двусторонних польско-украинских отношений в условиях российской агрессии против Украины", – отмечается в сообщении.

Польский президент Анджей Дуда добавил, что пообщался с украинским коллегой о стратегических планах действий и сотрудничестве между Польшей и Украиной.

Все время проходите с предпринимателем Ukraine @ZelenskyyUa не тільки велику можливість для усних Christmas and New Year wishes to him, his Family and Ukraine, but also gave me opportunity to discuss strategic plans for actions and cooperation2 .twitter.com/CfKtkChmU1 — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) December 22, 2022

Встреча Зеленского и Дуды: что известно

Владимир Зеленский после визита в США, возвращаясь домой, 22 декабря встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Встреча прошла в польском Жешуве.

Зеленский во время разговора с Дудой поблагодарил Польшу "за неизменную и мощную поддержку Украины" в борьбе за независимость.

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