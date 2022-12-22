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В Польше рассказали подробности встречи Зеленского и Дуды: разговор длился два часа

Автор
Мария БойкоМария Бойко
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
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В Польше рассказали подробности встречи Зеленского и Дуды: разговор длился два часа

Фото: twitter/Анджей Дуда

Президенты общались о двусторонних отношениях.

Встреча президентов Анджея Дуды и Владимира Зеленского в Польше длилась два часа. Лидеры обсудили отношения двух государств и результаты визита украинского президента в США.

Об этом сообщили в канцелярии польского президента.

"Президент Анджей Дуда встретился с президентом Владимиром Зеленским, который возвращался в страну после посещения США. Очные переговоры и встреча делегаций под председательством президентов длились два часа", — говорится в сообщении.

Также там уточнили, что президенты обсудили двусторонние отношения и подробности визита Зеленского в США.

"Лидеры также обсудили состояние двусторонних польско-украинских отношений в условиях российской агрессии против Украины", – отмечается в сообщении.

Польский президент Анджей Дуда добавил, что пообщался с украинским коллегой о стратегических планах действий и сотрудничестве между Польшей и Украиной.

Встреча Зеленского и Дуды: что известно

Владимир Зеленский после визита в США, возвращаясь домой, 22 декабря встретился с польским коллегой Анджеем Дудой. Встреча прошла в польском Жешуве.

Зеленский во время разговора с Дудой поблагодарил Польшу "за неизменную и мощную поддержку Украины" в борьбе за независимость.

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Дата публикации
Просмотры
4611
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