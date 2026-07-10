В Польше разгорелся конфликт из-за помощи Украине: министр обороны не сдержался

Владислав Косиняк-Камиш / © Associated Press

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Глава Минобороны Польши Владислав Косиняк-Камыш встал на защиту решения правительства о передаче Украине ракет для систем противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он заявил в эфире TVN24.

Министр резко отреагировал на критику представителей окружения президента Кароля Навроцкого и оппозиционных сил, которые бросили обвинения в адрес правительства и назвали решение ошибочным. В частности, руководитель Управления международной политики президента Марчин Пшидач высказался, мол, речь идет о «измене или просто глупости?».

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В то же время Косиняк-Камыш заявил, что военная помощь Киеву входит в национальные интересы Польши, ведь Украина должна выиграть войну.

«Польша будет поддерживать Украину и помогать чем сможет. Передача нескольких ракет Patriot по просьбе США, генерального секретаря (Марка Рютте – РЕд.) – это не плохая вещь, а добрая. Я лично буду защищать это решение, которое мы приняли как правительство как Министерство национальной обороны», — сказал он.

Глава польского Минобороны подчеркнул — гордится тем, что Варшава помогает соседней стране, «которая уже четыре года истощает Российскую Федерацию». В то же время, отметил он, Польша «устанавливает четкие правила, например, по МИГам».

Я предпочитаю, чтобы наши Patriot сбивали российские ракеты над Киевом, а не над Варшавой. Те, кто критикует польскую поддержку Украины, сошли с ума. Меня это доводит до бешенства», — возмутился Косиняк-Камыш.

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Напомним, вицеспикер польского Сейма Кшиштоф Босак заявил, что Украине могли непублично передать ракеты в зенитные комплексы Patriot. Решение он назвал «серьезной ошибкой», потому что, мол, ракеты прежде всего нужны самой Польше для укрепления собственной противовоздушной обороны. В то же время в администрации президента Кароля Навроцкого якобы не знали об этом решении.

Польское издание Defence24 со ссылкой на собственные источники сообщило, что было передано пять ракет PAC-3 MSE, предназначенных для зенитно-ракетных комплексов Patriot. В польском Минобороны говорят, что переданное количество ракет является минимальным и не влияет на обороноспособность самой страны.

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