В Польше считают, что немецко-американское соглашение по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессивным действиям

В Польше считают, что немецко-американское соглашение по "Северному потоку-2" побуждает Россию к агрессивным действиям

США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Завершение строительства "Северного потока-2" приведет к снижению уровня безопасности в Европе, а немецко-американское соглашение в этом вопросе было плохим решением, которое побуждает Россию к агрессивным действиям.

Об этом заявил заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблонский, пишет Polskie Radio.

По словам дипломата, за последние несколько лет Россия отвечает, среди прочего, за начало войны в Украине, преследования оппозиционеров, убийства независимых журналистов и тому подобное. Он заявил, что, дав разрешение на завершение работ при строительстве газопровода, США и Германия показали президенту России Владимиру Путину, что все такие меры могут быть эффективно осуществлены.

Напомним:

Президент Польши Дуда указывал на то, что немецко-американские договоренности негативно скажутся на безопасности значительной части Европы, тогда как премьер-министр страны Матеуш Моравецкий обвинял Вашингтон и Берлин в "очень эгоистическом подходе" к строительству "Северного потока-2".

указывал на то, что немецко-американские договоренности тогда как премьер-министр страны в "очень эгоистическом подходе" к строительству "Северного потока-2". В свою очередь заместитель министра иностранных дел Польши Марцин Пшидач заявил, что Польша приложит усилия для того, чтобы задержать запуск российского газопровода "Северный поток-2".

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