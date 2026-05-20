В Польше сделали неожиданное заявление об украинских ударах по территории РФ: подробности

В Польше заявили, что Украине следует более точно выбирать цели для нанесения ударов на территории России, чтобы не создавать угрозы безопасности стран НАТО.

Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает «Укринформ».

«Безусловно, Украина должна — и об этом также говорят военные и в НАТО — гораздо точнее определять цели, чтобы не создавать угрозы безопасности стран Альянса. Украина должна быть очень осторожной: понимая свои тактические цели в ведущейся войне, она должна защищать территорию стран НАТО», — высказался польский министр.

Свою позицию Косиняк-Камыш объясняет тем, что в противном случае это может служить провокациям РФ, а также служить средством пропаганды Москвы и для эскалации конфликта и усиления гибридной войны.

Стало известно, что 19 мая Эстония сбила украинский дрон , направлявшийся к целям на территории России. БпЛА ликвидировал истребитель миссии воздушной полиции Балтии на юге страны — в районе между озером Виртсярв и городом Пильтсамаа.

В свою очередь, Киев извинился перед Таллиной за залет беспилотника на территорию страны. Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что агрессор РФ сознательно перенаправляет украинские дроны страны Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы.

Дата публикации 15:40, 19.05.26 Количество просмотров 17

