В Польше сделали неожиданное заявление об украинских ударах по территории РФ: подробности
Варшава призвала Украину осторожничать с ударами по территории России и «не создавать угрозы».
В Польше заявили, что Украине следует более точно выбирать цели для нанесения ударов на территории России, чтобы не создавать угрозы безопасности стран НАТО.
Об этом заявил вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камиш, сообщает «Укринформ».
«Безусловно, Украина должна — и об этом также говорят военные и в НАТО — гораздо точнее определять цели, чтобы не создавать угрозы безопасности стран Альянса. Украина должна быть очень осторожной: понимая свои тактические цели в ведущейся войне, она должна защищать территорию стран НАТО», — высказался польский министр.
Свою позицию Косиняк-Камыш объясняет тем, что в противном случае это может служить провокациям РФ, а также служить средством пропаганды Москвы и для эскалации конфликта и усиления гибридной войны.
Эстония сбила дрон из Украины — что известно
Стало известно, что 19 мая Эстония сбила украинский дрон , направлявшийся к целям на территории России. БпЛА ликвидировал истребитель миссии воздушной полиции Балтии на юге страны — в районе между озером Виртсярв и городом Пильтсамаа.
В свою очередь, Киев извинился перед Таллиной за залет беспилотника на территорию страны. Спикер МИД Георгий Тихий подчеркнул, что агрессор РФ сознательно перенаправляет украинские дроны страны Балтии с помощью средств радиоэлектронной борьбы.