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В Польше сделали важное заявление о войне в Украине: подробности
Сикорский подчеркнул, что инициатива в войне больше не принадлежит агрессору России.
Инициатива в войне в Украине больше не принадлежит агрессору Российской Федерации. Фаза, когда враг имел преимущество, кончилась.
Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News .
По его словам, сопротивление Украины в этом году начало переломить ход войны в пользу Киева. Это лишило Россию ресурсов, необходимых для проведения эффективного вторжения на восточный фланг НАТО.
«Украина, безусловно, одержала победу на Черном море. У России явно нет преимущества в воздухе над Украиной. Она может запускать ракеты и БПЛА, но не может свободно летать над Украиной. Наземные боевые действия зашли в тупик. Похоже, Украина установила огневой контроль над стратегической автомагистралью, ведущей из Донбасса в Крым», — сказал он.
Министр добавил, что обычно войны не протекают линейно, а проходят через определенные фазы. И именно фаза, «когда инициатива принадлежала России, закончилась».
Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выступил с важным заявлением о войне в Украине. По его словам, вторжение должно завершиться, потому что «Россия является единственным государством-агрессором, напавшим на Украину». Приоритетным инструментом для этого должна оставаться дипломатия. «Мы единодушны в том, что