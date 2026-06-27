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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Польше сделали важное заявление о войне в Украине: подробности

Сикорский подчеркнул, что инициатива в войне больше не принадлежит агрессору России.

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Фото автора: Елена Капник Елена Капник
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Радослав Сикорский.

Радослав Сикорский. / © Associated Press

Инициатива в войне в Украине больше не принадлежит агрессору Российской Федерации. Фаза, когда враг имел преимущество, кончилась.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский в интервью CBS News .

По его словам, сопротивление Украины в этом году начало переломить ход войны в пользу Киева. Это лишило Россию ресурсов, необходимых для проведения эффективного вторжения на восточный фланг НАТО.

«Украина, безусловно, одержала победу на Черном море. У России явно нет преимущества в воздухе над Украиной. Она может запускать ракеты и БПЛА, но не может свободно летать над Украиной. Наземные боевые действия зашли в тупик. Похоже, Украина установила огневой контроль над стратегической автомагистралью, ведущей из Донбасса в Крым», — сказал он.

Министр добавил, что обычно войны не протекают линейно, а проходят через определенные фазы. И именно фаза, «когда инициатива принадлежала России, закончилась».

Напомним, президент Польши Кароль Навроцкий во время встречи с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом выступил с важным заявлением о войне в Украине. По его словам, вторжение должно завершиться, потому что «Россия является единственным государством-агрессором, напавшим на Украину». Приоритетным инструментом для этого должна оставаться дипломатия. «Мы единодушны в том, что

Комментарии
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Дата публикации
Количество просмотров
380
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