В Польше скандалят из-за ракет Patriot для Украины — что заявил экс-министр обороны

Мариуш Блащак / © Associated Press

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Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал решение о передаче Украине следующей партии ракет к американским системам противовоздушной обороны Patriot.

Об этом он написал в социальной сети Х.

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Пост Блащака стал ответом на заявление заместителя министра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чернецкой. Последняя информировала, что решение о Patriot для Украины будет принято в ближайшие дни.

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Экс-министр обороны Польши заявил, что это «совершенно неприемлемо».

«Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их за счет нашей безопасности», — подчеркнул Блащак.

Ракеты к Patriot от Польши — что известно

Польша рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Решение может быть принято в ближайшие дни, сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире RMF FM.

На позицию польских властей повлиял недавний инцидент с российской ракетой, залетевшей на территорию Польши.

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Замминистра отметила, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сейчас склоняется к передаче Украине дополнительных ракет.

«Он предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не влетала к нам», — сказала Собковяк-Чернецкая.

В июле Министерство обороны Польши подтвердило передачу Украине ракет PAC-3 для систем Patriot. Премьер-министр Дональд Туск сообщал, что речь шла о пяти ракетах.

Система Patriot является одним из ключевых средств украинского ПВО для перехвата российских баллистических и других ракет. Украина регулярно призывает партнеров увеличить поставки ракет к этим системам на фоне массированных атак.

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