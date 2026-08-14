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В Польше скандалят из-за ракет Patriot для Украины — что заявил экс-министр обороны
Бывший глава министерства обороны Мариуш Блащак категорически выступил против таких действий, отметив необходимость защиты собственного неба.
Бывший министр обороны Польши Мариуш Блащак раскритиковал решение о передаче Украине следующей партии ракет к американским системам противовоздушной обороны Patriot.
Об этом он написал в социальной сети Х.
Пост Блащака стал ответом на заявление заместителя министра обороны Польши Магдалены Собковяк-Чернецкой. Последняя информировала, что решение о Patriot для Украины будет принято в ближайшие дни.
Экс-министр обороны Польши заявил, что это «совершенно неприемлемо».
«Эти ракеты были приобретены для того, чтобы защищать польское небо, польские города и польские семьи. Не для того, чтобы правительство Дональда Туска раздавало их за счет нашей безопасности», — подчеркнул Блащак.
Ракеты к Patriot от Польши — что известно
Польша рассматривает возможность передачи Украине дополнительных ракет PAC-3 для систем противовоздушной обороны Patriot. Решение может быть принято в ближайшие дни, сообщила заместитель министра обороны Польши Магдалена Собковяк-Чернецкая в эфире RMF FM.
На позицию польских властей повлиял недавний инцидент с российской ракетой, залетевшей на территорию Польши.
Замминистра отметила, что министр обороны Владислав Косиняк-Камыш сейчас склоняется к передаче Украине дополнительных ракет.
«Он предпочитает, чтобы такая ракета была сбита над территорией Украины, а не влетала к нам», — сказала Собковяк-Чернецкая.
В июле Министерство обороны Польши подтвердило передачу Украине ракет PAC-3 для систем Patriot. Премьер-министр Дональд Туск сообщал, что речь шла о пяти ракетах.
Система Patriot является одним из ключевых средств украинского ПВО для перехвата российских баллистических и других ракет. Украина регулярно призывает партнеров увеличить поставки ракет к этим системам на фоне массированных атак.