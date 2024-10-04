В Польше снова пригрозили блокировать Украине вступление в ЕС из-за вопроса Волынской трагедии

Если не будет проведена эксгумация жертв Волынской трагедии и не будет увековечена их память, Польская крестьянская партия выступит против вступления Украины в ЕС.

Глава Польской крестьянской партии, министр обороны страны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что будет блокировать вступление Украины в Евросоюз, пока не решится вопрос эксгумации и памяти жертв Волынской трагедии.

Об этом сообщает Wirtualna Polska.

"Я не меняю своего мнения, хотя вижу, что президент Дуда имеет другое. Украина не вступит в Европейский Союз, я не дам своего согласия, если она не решит вопрос Волыни", – заявил Косиняк-Камыш.

Он подчеркнул, что вопрос военной помощи – "это вопрос как гуманности, так и нашей безопасности, но экономические или исторические вопросы должны быть выяснены".

Как отметил глава Минобороны, даже если страны-члены ЕС согласятся на вступление Украины в блок, то его входящая в правительственную коалицию Польская крестьянская партия выступит против. Это в случае, если не будет проведена эксгумация жертв Волынской трагедии и не будет увековечена их память.

Политик добавил, что вступление в ЕС – это действие для развития, повышения уровня функционирования как государства, и для этого следует выполнить "определенные условия не только экономические, но и с точки зрения подхода к правде, к истории".

"История – не для историков, как сказал министр Кулеба. Это самая плохая формулировка, которую можно использовать", – подчеркнул Косиняк-Камыш.

Он также прокомментировал слова президента Польши Анджея Дуды о том, что "тот, кто будет блокировать вступление Украины в ЕС, является частью политики Путина". Министр обороны сказал, что принципиально не согласен с президентом.

"Фундаментальным принципом является установление условий для вступления в Европейский Союз, таких как историческая правда, примирение с прошлым и уважение к другим, с кем ты хочешь быть в Союзе. Когда мы должны установить эти условия?" – высказался Косиняк-Камыш.

Напомним, в конце сентября Дуда выразила мнение, что недопустимо шантажировать Украину угрозами заблокировать ее вступление в ЕС из-за исторических споров.

Читайте также: