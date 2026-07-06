В Польше впервые раскрыли, сколько потратили на военную помощь Украине: подробности

Польша и Украина / © ТСН

Реклама

С начала полномасштабного российского вторжения Польша предоставила Украине военную помощь на общую сумму более 16,5 миллиарда злотых.

Об этом сообщил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш, передают издания Polsat news и RMF24.

Сколько помощи Польша передала Украине — подробности

По словам главы оборонного ведомства, решение начать процесс рассекречивания данных о передаче военного оборудования Украине было принято после его разговора с премьер-министром Дональдом Туском.

Реклама

«Что касается техники и боеприпасов в 2022-2023 годах, то были переданы различные виды военной техники», — отметил Владислав Косиняк-Камиш.

Он уточнил, что за период 2022-2023 годов предыдущее польское правительство направило Киеву вооружение на ориентировочную сумму около 15 миллиардов злотых, что примерно 3,4 миллиарда евро.

В то же время действующее правительство Польши, начавшее работу в конце декабря 2023 года, за время своей каденции выделило военную поддержку на 1,55 миллиарда злотых — это около 350 миллионов евро. Среди средств, которые Варшава передала украинской стороне с 2024 года, руководитель Минобороны впервые официально назвал в том числе ракеты PAC-3 в системы противовоздушной обороны Patriot.

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что дальнейшая военная и материальная помощь Украине остается стратегической задачей для Польши.

Реклама

Скандал с ракетами Patriot для Украины от Польши — последние новости

Напомним, недавно в Польше заговорили о том, что Украине могли тайно передать ракеты системам Patriot. Об этом заявил вицеспикер польского Сейма Кшиштоф Босак. Он назвал это серьезным нарушением, потому что эти ракеты нужны самой Польше для собственной противовоздушной обороны.

Впоследствии в Минобороны Польши согласились рассекретить информацию о всей военной помощи Украине после того, как стало известно, что правительство могло тайно от парламента передать Киеву ракеты Patriot. Однако у президента Кароля Навроцкого выступили против обнародования этих данных.

Также Дональд Туск призвал польских политиков прекратить споры из-за помощи ВСУ.

Новости партнеров