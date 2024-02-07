В Польше высказались об атаке РФ по Украине: "Запад должен сделать выводы"

Если кто-то на Западе думал, что будет какое-то смягчение курса России, то ничего из этого не вышло, отметил министр.

Массированная ракетная атака на Украину 7 февраля демонстрирует отсутствие тенденции изменения в политике России и ее методе ведения войны.

Об этом заявил министр, координатор спецслужб Польши Томаш Семоняк, сообщает агентство PAP.

По словам Семоняка, Запад должен сделать выводы из того, что в политике России и в ее способе ведения войны нет тенденции к изменениям.

"Если кто-то думал, что будет какое-то смягчение курса, то ничего из этого не вышло. Идет война, и здесь ничего не меняется", – высказался министр.

"Запад должен сделать из этого выводы: поддерживаем Украину, голосуем в США за пакеты поддержки, потому что не видно конца этой войне. И Украина нуждается в этой поддержке в интересах свободного мира, а Россия об этом жестоко напоминает", — подчеркнул координатор спецслужб Польши.

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Он также обратил внимание на то, что Оперативное командование Вооруженных сил Польши приняло необходимые меры в ходе российской ракетной атаки по Украине.

"Нужно употреблять слова "рутинно", потому что это очередная ситуация, когда польская противовоздушная оборона, польские очередные истребители, другие системы союзников активированы для того, чтобы защищать воздушное пространство Польши", — сказал Семоняк.

Напомним, 7 февраля в связи с пусками российских ракет по территории Украины Польша и ее союзники подняли в небо свою авиацию. Страна задействовала военный протокол по защите неба.

Ракета, которая летела в направлении польской границы, впоследствии сменила курс на Львов.

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