Путина не остановит мирное соглашение / © Associated Press

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Окончание войны в Украине не положит конец диверсионной кампании России против Европы. Российские тайные операции в последние месяцы только активизировались.

Об этом заявил министр Польши, ответственный за работу спецслужб, Томаш Семоняк в интервью Politico.

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По его словам, россияне расширили свою деятельность не только поджогом складов и торговых центров, но и атаковали железные дороги, коммуникационное оборудование и оборонные объекты.

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Некоторые из нападений направлены на прерывание поставок в Украину, но Москва также хочет запугать европейские правительства и ослабить НАТО. Это и дальше будет целью для РФ, даже если война против Украины завершится.

«Трудно представить, что мирное соглашение изменит позицию российского руководства или остановит его от проведения этих операций», – сказал Семоняк.

Кремль отрицал ответственность за многочисленные нападения. Семоняк связал недавнюю активизацию с более широкой российской стратегией давления на экономику Украины и нарушение маршрутов, по которым европейские страны поставляют помощь в Киев. Он подчеркнул, что Польша, главный транзитный узел для западной помощи, особенно пострадала.

В 2025 году диверсанты, действовавшие по приказу России, взорвали участок железной дороги вблизи Варшавы на одном из главных маршрутов, используемых для транспортировки грузов в Украину. В ноябре этого года в Эстонии пресекли попытку поджога завода по производству беспилотников. Власти обвинили российскую разведку.

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Семоняк отметил, что количество инцидентов не всегда отражает масштаб угрозы. Поджоги остаются распространенными, а единичное нападение на железную дорогу может повлечь за собой катастрофу с массовыми жертвами.

Цель состоит не просто в уничтожении инфраструктуры. Россия также хочет ослабить поддержку Украины со стороны Европы, распространяя страх и недоверие европейским правительствам. Кроме того, Москва может попытаться вовлечь больше стран в конфронтацию.

Отдельно Семоняк прокомментировал недавнее нарушение российским объектом воздушного пространства Польши. Вероятность того, что это произошло случайно, он оценил как «близкую к нулю». По его мнению, подобные инциденты могут быть проверкой реакции Польши и ее союзников по НАТО.

Россия снова потребовала от НАТО сократить свое военное присутствие до уровня 1997 года, до вступления Польши и стран Балтии в Альянс. Это означало бы вывод союзных войск, размещенных в этих странах, для помощи в их защите.

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Польский министр подчеркнул, что Москва отказывается признать, что Польша и другие члены НАТО могут самостоятельно решать, сколько союзных войск и военных объектов они размещают.

Атаки РФ на Польшу — что известно

Утром 20 ноября во время атаки РФ на Украину польский правительственный центр безопасности (RCB) разослал жителям Люблинского и Подкарпатского воеводств срочные уведомления об угрозе авиаудара. Впоследствии жители ряда населенных пунктов слышали сильные взрывы.

Польские военные заявили, что российские летательные объекты нарушили воздушное пространство страны. Глава Минобороны Владислав Косиняк-Камыш заявил, что на территорию страны упали три российских объекта. Сначала сообщили о двух ракетах и, вероятно, реактивном беспилотнике.

В ходе расследования инцидента польские следователи установили, что воздушное пространство страны нарушили не две, а три российские крылатые ракеты Х-101. Все были сделаны в четвертом квартале 2026 года. Их произвели на предприятиях в городе Дубно Московской области России.

Спикер НАТО Эллисон Гарт заявила, что в Альянсе могут дополнительно развернуть военные средства в Польше после нарушения польского воздушного пространства российскими ракетами. Верховный главнокомандующий объединенными вооруженными силами НАТО в Европе уже позволил переместить самолет системы раннего воздушного предупреждения и управления Альянса. Речь идет о самолете AWACS для контроля воздушного пространства. Кроме того, военное командование оценивает возможность привлечения дополнительных ресурсов для обороны и сдерживания. Речь идет не только о Польше, но и других регионах.

Ночью 24 ноября российский дрон нарушил воздушное пространство Польши во время массированной атаки РФ по западным областям Украины. Польские военные контролировали ситуацию и имели разрешение на уничтожение объекта, однако решили не открывать огонь из-за риска для гражданского населения.

Впоследствии стало известно, что Польша привела в действие необходимые силы и средства противовоздушной обороны из-за российских ударов по территории Украины.

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