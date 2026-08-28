В Польше забили тревогу после визита директора ЦРУ в Москву: подробности

Радослав Сикорский. / © Getty Images

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Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский считает, что необходимо ускорить подготовку к обороне от злости РФ.

Об этом глава польского МИД заявил в соцсети Х.

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Заметим, это заявление прозвучало на фоне визита главы американского ЦРУ Джона Рэтклиффа в Москву. В частности, после сообщений СМИ, что под поездки он предупредил Кремль не обострять ситуацию с союзниками США по НАТО. В частности, с Эстонией, Латвией и Литвой.

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«Судя по всему, агенты Путина заверили директора ЦРУ, что он не будет провоцировать НАТО», — написал Сикорский.

В то же время польский министр напомнил, что накануне полномасштабного вторжения в Украину Кремль давал схожие заверения администрации тогдашнего президента США Джо Байдена. По словам Сикорского, «фюрер» РФ тогда уверял директора ЦРУ, что не будет нападать на Украину.

«Нам следует ускорить подготовку к обороне», — подчеркнул он.

Напомним, вице-премьер-министр, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш высказал мнение о том, что визит главы ЦРУ в Москву не случайно. По его словам, подобные поездки «совершаются в важные моменты». Политик подчеркнул, что это происходит по личному решению президента США.

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В то же время The Wall Street Journal пишет о том, что Дональд Трамп лично отправил Рэтклиффа на секретные переговоры в Москву, скрывая этот визит даже от своих ключевых советников и военного командования.

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