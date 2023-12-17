В Польше задержали политика, угрожавшего взрывом в Сейме

Мужчине грозит наказание в виде лишения свободы сроком от 6 месяцев до 8 лет.

Польская прокуратура предъявила обвинение Яцеку Ч., который якобы опубликовал в одной из социальных медиа запись, восхваляя преступление и угрожая взрывом в здании Сейма. Кандидат в Сенат от Конфедерации задержан полицией.

Об этом информирует Rmf24.pl.

Спикер Окружной прокуратуры в Варшаве прокурор Шимон Банна объявил, что интенсивные действия в расследовании Окружной прокуратуры Варшава-Мокотув в Варшаве привели к аресту полицией Яцека Ч., который опубликовал запись в одной из соцсетей, восхваляют преступление и анонсируя взрыв в здании Сейма.

«Множественные доказательные действия, в том числе экспертиза изъятого у Яцека Ц. мобильного телефона, доказывают, что автором этих записей является именно он», – сказал прокурор.

Он также сообщил, что Яцеку Ц. после доставки в прокуратуру района Варшава-Мокотув в Варшаве выдвинули два обвинения. «Первая из них связана с причинением ложной тревоги о заложении взрывного заряда в здании Сейма Республики Польша, тогда как вторая связана с публичным прославлением преступления путем размещения записи в одной из социальных сетей со ссылкой на событие 12 декабря этого года, когда одна из депутатов Сейма Республики Польша погасил ханукию, зажженную в здании Сейма Республики Польша в связи с еврейским днем ​​освящения», – сказал прокурор Шимон Банна.

Он добавил, что подозреваемый дал объяснение. "Для обеспечения этого производства прокурором ему установлен полицейский надзор с обязательством о явке в определенное подразделение и запретом общаться со свидетелями", — подчеркнул он.

За самое тяжкое преступление, инкриминируемое подозреваемому, грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 месяцев до 8 лет.

Напомним, что тем временем депутат, взорвавший гранаты во время заседания сельсовета в Закарпатье, получил подозрение.

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