В Польше "закипели" из-за угроз Кремля атаковать Киев: жесткий ответ

МИД Польши резко отреагировал на призывы Кремля к иностранным дипломатам немедленно покинуть Киев. В Варшаве назвали возможные удары по гражданским объектам, в частности дипломатическим ведомствам, целенаправленными и актом ничем неоправданной агрессии.

Об этом говорится в заявлении польского внешнеполитического ведомства.

В МИД Польши отреагировали на заявление МИД России с призывом к иностранцам, в частности дипломатам, срочно покинуть Киев из-за подготовки атак на военные объекты и центры принятия решений. В Варшаве отметили, что и дальше считают любые удары по Украине, включая атаки на гражданскую инфраструктуру и мирное население, проявлением ничем не оправданной агрессии, которая приводит к масштабным человеческим потерям и разрушениям.

«Если Россия, как сама заявляет, не ведет войну, а лишь так называемую „специальную военную операцию“, которая по своему замыслу должна ограничиваться военными объектами, то любые атаки на другую инфраструктуру, в частности на дипломатические представительства, должны расцениваться как недружественные действия. В связи с этим любой случай удара по польским дипломатическим представительствам мы будем рассматривать как преднамеренный и целенаправленный«, — отметили в министерстве.

В польском МИД также подчеркнули, что действия России имеют серьезные международно-правовые последствия и в очередной раз подрывают авторитет Москвы как постоянного члена Совета Безопасности ООН.

«Мы призываем Россию немедленно прекратить ничем не оправданную и незаконную агрессию, а также соблюдать международные обязательства и договоры», — резюмировали в Варшаве.

Угрозы России ударами по Киеву — что известно

Напомним, 25 мая официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в очередной раз угрожала Украине, открыто подтвердив намерения Кремля продолжать воздушные атаки на Киев в ближайшее время. Она заявила, что «ответные удары наносились и будут наноситься по Киеву», а российское ведомство уже готовит по этому поводу отдельное официальное обращение к другим государствам.

Впоследствии МИД РФ призвал иностранцев покинуть Киев, а жителей — не приближаться к военным и административным объектам. Российское ведомство утверждает, что поводом для переходов к «последовательному нанесению ударов» по оборонным предприятиям, командным пунктам и «центрам принятия решений» в украинской столице якобы стала атака по Старобельску, которая «переполнила чашу терпения».

