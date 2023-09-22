В Польше заявили, что политика Украины "вредна, болезненна и оскорбительна"

Сравнения Польши с агрессорской Россией, которые раздаются от украинских политиков, чрезвычайно для польского общества. Именно поэтому понадобятся усилия по восстановлению доверия.

Об этом заявил министр иностранных дел Польши Збигнев Рау.

"Они (заявления — Ред.) ведут к глубокой переписке польского сознания относительно Украины и украинцев, не только коллективного, но прежде индивидуального", — подчеркнул он.

По его словам, поляков удивляет то, как они и граждане РФ "могут упоминаться в одном ряду как наносящие вред украинцам". Вспомнил Рау также историю, сравнив жизнь страны 1929-го и Украину 2022-го. Польский министр подчеркнул, что "на протяжении веков Польша и Украина были жертвами российского империализма".

"Помощь нашего правительства Украине и украинцам стала возможной благодаря пониманию, сочувствию и симпатии к Украине почти каждой польской семьи. Мы считаем нынешнюю политику Украины не только вредной, болезненной, но, прежде всего, оскорбительной. Трудно предположить, что она скоро забудется. Именно поэтому она вредна для Украины. Мы все вместе можем многое от нее потерять", — говорит Збигнев Рау.

Он подчеркнул, что Варшава "верит в победу Украины" и "не будет стоять в стороне". Вместе с тем, отметил он, что нельзя допустить, чтобы "отношения с Польшей были куплены во имя частного состояния и чужих интересов, враждебных Польше и Украине".

"Нужна будет титаническая работа, чтобы восстановить доверие польской общественности к доброй воле украинской власти", — заявил Збигнев Рау.

Как сообщалось, на фоне "зернового кризиса", возникшего между Киевом и Варшавой, польский премьер заявил, что Польша больше не передает оружие Украине. поскольку сама активно вооружается. По его словам, Варшава проводит модернизацию и скорейшее вооружение своей армии, чтобы она стала одной из сильнейших сухопутных армий мира в короткие сроки.

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