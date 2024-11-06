В Польше заявили, что Зеленский хочет втянуть их в войну: ответ МИД

В МИД назвали неприемлемыми слова польского вице-премьер-министра Кшиштофа Гавковского.
Министерство иностранных дел Украины назвало безосновательными слова польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, который обвинил президента Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией.
Об этом идет речь на сайте МИД.
"Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.
В МИД подчеркнули, что Россия ведет войну не только против Украины, но и вообще против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша. Поэтому преодоление российской агрессии против Украины является интересом Варшавы.
"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется, как минимум, неприемлемым", — говорится в ответе министерства.
МИД надеется, что в условиях продолжающейся российской агрессии обе страны будут сохранять и укреплять солидарность.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об отсутствии прогресса в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.
Читайте также:
- Польша не получила тайных приложений к Плану победы Зеленского: почему
- Сбитие российских ракет над Украиной: Сикорский озвучил очень важное заявление
- Сикорский резко ответил Зеленскому на скандальное заявление о МиГи