В Польше заявили, что Зеленский хочет втянуть их в войну: ответ МИД

Министерство иностранных дел Украины назвало безосновательными слова польского вице-премьера Кшиштофа Гавковского, который обвинил президента Владимира Зеленского в попытке втянуть Польшу в войну с Россией.

Об этом идет речь на сайте МИД.

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"Убеждены, что сбитие российских ракет и дронов, летящих в направлении Польши, над территорией Украины, а не над территорией самой Польши, отвечает интересам безопасности самой Польши и ее граждан", — отметили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД подчеркнули, что Россия ведет войну не только против Украины, но и вообще против европейской архитектуры безопасности, важной частью которой является Польша. Поэтому преодоление российской агрессии против Украины является интересом Варшавы.

"Принимая во внимание многочисленные провокации, кибератаки и нарушения суверенного воздушного пространства Польши и других европейских государств российскими ракетами и дронами, говорить о якобы стремлении Украины втянуть Польшу или другие страны в войну представляется, как минимум, неприемлемым", — говорится в ответе министерства.

МИД надеется, что в условиях продолжающейся российской агрессии обе страны будут сохранять и укреплять солидарность.

Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил об отсутствии прогресса в вопросе эксгумации жертв Волынской трагедии.

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