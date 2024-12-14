В Польше заявили о близкой перспективе прекращения огня в Украине

В Варшаве называют ситуацию на фронте сложной.

Перспектива приостановки огня в Украине быстро приближается. Впрочем, развязанная Россией война не закончится быстро.

Об этом заявил уполномоченный представитель польского правительства по восстановлению Украины Павел Коваль, сообщает RMF 24.

По его словам, несмотря на все еще очень сложную ситуацию на фронте, перспектива прекращения огня стремительно приближается. Польский политик оценивает, что война в Украине закончится не скоро, но будет "прекращение огня" и завершение горячей фазы конфликта.

На вопрос, будет ли окончание огня в соответствии с нынешними линиями фронта означать безвозвратную потерю территории Украины, Коваль ответил отрицательно.

"Сегодня есть Путин, завтра его не будет", – цитирует издание польского политика.

Кроме того, он заверил, что Запад ориентирован не на нынешнее состояние ситуации, а на границы украинского государства, признанные международным правом.

Напомним, ранее польский премьер Дональд Туск окончательно ответил, отправят ли союзнические войска в Украину. Так, по его словам, пока нет планов по направлению союзнических войск в Украину. В частности, Польша пока не будет прибегать к таким действиям.

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