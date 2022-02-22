В Польше заявили о радикальном расширении армии из-за российской агрессии против Украины

В Польше заявили о радикальном расширении армии из-за российской агрессии против Украины

В новом законопроекте об обороне поляки планируют увеличить финансирование армии до 2,3% ВВП в 2023 году.

В Польше из-за российской агрессии против Украины планируют принять закон об обязанности защищать родину. Там подчеркнули, что польская армия должна быть готова отбить любую агрессию против их государства.

Об этом сказал вице-премьер Польши и руководитель польской правящей партии "Право и справедливость" Ярослав Качиньский, пишет Оnet.pl.

" Польша должна иметь силы, которые могут отразить атаку и которые будут достаточно сильными, чтобы предотвратить это нападение ", — сказал Качиньский.

Политик добавил, что польский сейм при необходимости готов срочно принять такой закон. Качиньский также добавляет, что ЕС должен ввести санкции персонально против Путина. Он говорит, что Польша будет постепенно отказываться от российских энергоносителей.

Как отмечают СМИ, в новом законопроекте об обороне поляки планируют увеличить финансирование армии до 2,3% ВВП в 2023 году и до 2,5% в 2026 году.

"Этот законопроект должен создать юридические и финансовые основы для радикального расширения нашей армии", — сказал Ярослав Качиньский.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда 22 февраля провел заседание с польскими министрами, отметив, что нужно немедленно остановить вторжение России на территорию Украины.

Также бывший президент Польши Александр Квасьневский не подбирал слов, комментируя обращение руководителя страны-агрессора к россиянам и признание ОРДЛО. Он подчеркнул, что Запад должен принять Украину в НАТО.