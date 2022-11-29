В Польше заявили о высокой вероятности войны при своем участии

Такая вероятность слишком высока, чтобы Польша могла рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически.

В Минобороны Польши назвали крайне высокой вероятность войны при своем участии, так что внешняя и оборонная политика страны должна быть направлена на укрепление отношений с единомышленниками во всем мире.

Об этом заявил заместитель министра обороны Польши Марчин Очепа, сообщает TVP3 Kraków.

"Какова вероятность войны, в которой мы будем участвовать? Крайне высока. Слишком высока, чтобы мы могли рассматривать этот сценарий исключительно гипотетически", — сказал замглавы Минобороны.

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Он назвал очень большой вероятность войны с НАТО, как и – Китая из США.

Очепа объяснил – если что-то возможно хотя бы на 30% с политической точки зрения, то он к этому уже готовится.

"Если мы посмотрим на опыт 20 века, то нынешняя перспектива и этого десятилетия заставляет нас трактовать события, в которых мы являемся участниками, а не только свидетелями, как вторую холодную войну. Риск эскалации очень серьезный", — подчеркнул заместитель польского министра обороны.

Он добавил, что при таких условиях внешняя и оборонная политика Польши должна быть как можно более глобальной и направленной на укрепление отношений с единомышленниками не только в Европе и НАТО, но и во всем мире.

Напомним, ранее глава МВД и администрации, координатор спецслужб Польши Мариуш Каминский заявил, что "Россия и Беларусь могут разморозить гибридную войну с Польшей". Об этом он сказал в ответ на вопрос, могут ли снова толпы мигрантов штурмовать польскую границу.

Отметим, что после инцидента с падением ракеты в Польше президент Литвы Гитанас Науседа заявил, что война в Украине переходит в следующую фазу и могут пострадать другие страны.

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