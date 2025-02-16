В Польше жестко ответили Зеленскому о создании единой армии Европы

Европейские лидеры должны быть осторожны в использовании этого термина, считает политик.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский отверг предложение о формировании единого военного подразделения в Европе.

Об этом сообщает Reuters.

Сикорский подчеркнул, что лидеры стран Европы "должны быть осторожны с этим термином, потому что люди понимают разные вещи".

"Если вы подразумеваете под ним объединение национальных армий, то этого не произойдет, — пояснил он. — Но я был сторонником того, чтобы Европа, Европейский Союз развивал свои собственные оборонные возможности".

Министр также напомнил, что ЕС уже начал создавать усиленную бригаду.

"Если США хотят, чтобы мы укрепили оборону, она должна включать национальные, НАТО и европейские компоненты, а также поддержку ЕС для оборонной промышленности, чтобы увеличить нашу производственную мощность и развивать собственные силы ЕС", — добавил Сикорский.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил о важности создания вооруженных сил Европы.

"Действительно, будем с собой честны. Мы сейчас должны принять во внимание, что Америка может сказать Европе нет. Во многих вопросах, которые представляют нам угрозу. Нам нужна своя армия, армия Европы. Я действительно верю в то, что пришло время для создания вооруженных сил Европы", — заявил глава государства.

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