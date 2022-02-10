В Польшу прибыли дополнительные военные из Британии (фото)

Правительство Великобритании 7 февраля проинформировало о направлении в Польшу дополнительных 350 военнослужащих в рамках усиления восточного фланга НАТО в ответ на агрессивную политику России.

В Польшу на военно-транспортным самолее королевских сил в четверг, 10 февраля, прибыл дополнительный военный контингент ВС Великобритании.

Об этом сообщил министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак.

“В соответствии с моими договоренностями с министром обороны Великобритании британские солдаты прилетели в Польшу. Мы солидарны, тверды и последовательны по поводу ответа на агрессивную политику Кремля”, — написал он в Twitter.

Напомним:

В Польшу уже переброшено не менее 1350 военнослужащих 18-й воздушно-десантной дивизии Армии США. с начала недели в Польшу совершили рейсы не менее 13 американских военно-транспортных самолетов.

По словам представителя Пентагона Джона Кирби, командование Вооруженных сил США в связи с ситуацией вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в Германию, Польшу и Румынию. Он уточнил, что эти войска не будут воевать в Украине, а должны обеспечить надежную оборону союзников по НАТО.

В рамках мер по укреплению безопасности союзников в Европу перебросят около 3 тысяч американских военнослужащих.

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Как отметил Кирби, "в ближайшие дни тысяча военнослужащих, которые сейчас дислоцированы в Германии, переместят в Румынию. Они присоединятся к 900 американским солдатам, которые там находятся. Еще примерно 2 тысячи военнослужащих в ближайшие дни перебросят из США в Польшу.

Кроме того, Пентагон держит 8,5 тысяч военнослужащих в состоянии повышенной готовности для переброски в Европу.

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