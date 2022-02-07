В Польшу прибыли еще два самолета с военными США (видео)

Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных.
В понедельник, 7 февраля, в польский аэропорт Ряшева прибыли два самолета с американскими военными, которые являются частью сил, направленных президентом США Джо Байденом в Восточную Европу на фоне угрозы со стороны РФ.
Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Reuters.
Ожидается еще три самолета, сообщили в аэропорту.
В свою очередь пресс-секретарь польского Минобороны также заявил, что 7 февраля ожидается больше рейсов, но не уточнил количество.
VIDEO: More US soldiers and vehicles arrive in Poland as part of NATO moves to send in extra troops over fears that Russia could invade Ukraine pic.twitter.com/z64ijVqi3e— AFP News Agency (@AFP) February 7, 2022
Напомним:
- Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных. Накануне в страну уже прибыло несколько десантных групп 82-й дивизии США.
- Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 войсках, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.
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