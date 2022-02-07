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В Польшу прибыли еще два самолета с военными США (видео)

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В Польшу прибыли еще два самолета с военными США (видео)

Associated Press

Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных.

В понедельник, 7 февраля, в польский аэропорт Ряшева прибыли два самолета с американскими военными, которые являются частью сил, направленных президентом США Джо Байденом в Восточную Европу на фоне угрозы со стороны РФ.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Reuters.

Ожидается еще три самолета, сообщили в аэропорту.

В свою очередь пресс-секретарь польского Минобороны также заявил, что 7 февраля ожидается больше рейсов, но не уточнил количество.

Напомним:

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