В Польшу прибыли еще два самолета с военными США (видео)

В Польшу прибыли еще два самолета с военными США (видео)

Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных.

В понедельник, 7 февраля, в польский аэропорт Ряшева прибыли два самолета с американскими военными, которые являются частью сил, направленных президентом США Джо Байденом в Восточную Европу на фоне угрозы со стороны РФ.

Об этом в понедельник, 7 февраля, сообщает Reuters.

Ожидается еще три самолета, сообщили в аэропорту.

В свою очередь пресс-секретарь польского Минобороны также заявил, что 7 февраля ожидается больше рейсов, но не уточнил количество.

VIDEO: More US soldiers and vehicles arrive in Poland as part of NATO moves to send in extra troops over fears that Russia could invade Ukraine pic.twitter.com/z64ijVqi3e — AFP News Agency (@AFP) February 7, 2022

Напомним:

Всего в рамках усиления восточного фланга НАТО в Польше разместят 1700 американских военных. Накануне в страну уже прибыло несколько десантных групп 82-й дивизии США.

Президент США Джо Байден официально одобрил дополнительное размещение американских войск в Восточной Европе. Речь идет о 3000 войсках, которые будут переброшены в Румынию и Польшу.

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