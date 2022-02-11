В Польшу за день прибыло шесть самолетов с американскими десантниками: детали

В Польшу за день прибыло шесть самолетов с американскими десантниками: детали

Эти войска не будут воевать в Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО.

Шестой за день американский военно-транспортный самолет C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82 воздушно-десантной дивизии Армии США прибыл в Польшу.

Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на данные западных авиационных ресурсов.

Самолет, вылетевший с базы Форт-Брегг, что в штате Северная Каролина, приземлился в аэропорту польского города Жешув, расположенного в 90 км от границы с Украиной. Там будет размещено в общей сложности 1,7 тысяча американских десантников в составе бригадной боевой группы 82-й воздушно-десантной дивизии.

Ранее в аэропорту Жешув-Ясенка приземлились уже пять военнотранспортных самолетов C-17A Globemaster III с подразделениями из состава 82-й воздушно-десантной дивизии Армии США.

С начала недели туда совершили рейсы не менее 17 американских военнотранспортных самолетов, каждый из которых мог доставить более ста американских военнослужащих.

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби указал, что командование вооруженных сил США в связи с обстановкой вокруг Украины перебрасывает на временной основе дополнительные силы в ФРГ, Польшу и Румынию.

Он уточнил, что эти войска не будут воевать в Украине, они должны будут обеспечить надежную оборону союзников по НАТО.

Всего около трех тысяч американских военнослужащих будут переброшены в Европу или передислоцированы на ее территории в рамках мер по укреплению безопасности союзников, уточнил он.

Кирби сказал, что в ближайшие дни тысяча военнослужащих, дислоцированных в настоящее время в Германии, будет перемещена в Румынию, они присоединятся к 900 американских солдатам, которые уже там находятся. Еще примерно две тысячи военнослужащих будут переброшены в ближайшие дни из США в Польшу, отметил он.

Пентагон также держит в состоянии повышенной готовности к переброске в Европу 8,5 тысячи военнослужащих.

"Эти 8,5 тысячи солдат пока не размещаются, но готовы к переброске в случае приказа", - резюмировал Кирби.

Заметим, что в Польшу летят американские истребители F-15 Eagles.

Также в Польшу прибыли дополнительные военные из Британии.

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