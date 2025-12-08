В польском городе открыли украинское вице-консульство: появились фото

Открытие украинского вицеконсульства в Жешуве / © МИД Украины

В польском Жешуве заработало вице-консульство Украины, ставшее шестым консульским учреждением Украины в Польше.

Об этом сообщили в пресс-службе МИД Украины в Telegram.

В понедельник, 8 декабря, состоялось официальное открытие вице-консульства Украины в польском Жешуве (Ряшеве), на церемонию лично прибыл министр иностранных дел Андрей Сибига.

Новое вицеконсульство станет шестым консульским учреждением Украины в Польше и будет оказывать консульскую поддержку около 60 тысяч украинцев, отмечают в МИД.

Учреждение будет предоставлять полный спектр консульских услуг (как обычное консульство) для граждан Украины, проживающих в пределах консульского округа, охватывающего территории Ряшевского, Перемысского, Ярославского и Бещадского уездов.

Отличие названия нового дипучреждения связано с процессом аккредитации со стороны Польши, пояснили в МИД в комментарии «ЕП».

В своем выступлении Андрей Сибига отметил, что расширение дипломатического присутствия Украины в Польше усилит поддержку граждан Украины, будет способствовать трансграничному сотрудничеству и укреплению связей между украинским и польским народами.

Также во время церемонии министр вручил награды МИД Украины «Янтарное сердце» городу-спасателю Жешуву и воеводе Подкарпатского воеводства Терезе Кубас-Гуль за их роль в поддержке украинцев.

Напомним, в Польши изменился бланк заявления на разрешение на временное проживание (карта побыту), а также переписали требования к приложениям (дополнительным формам) заявления и фотографий, которые подаются вместе с заявлением. Изменения коснутся всех иностранных граждан и, в частности, украинских беженцев, которым позже придется изменить статус временной защиты на временное проживание.