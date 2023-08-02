В польском МИД заявили о "не лучших отношениях" с Украиной

В Польше заявляют, что отношения с Украиной "в последнее время, не самое лучшее". Причиной называют высказывания представителей украинской власти.

Об этом в эфире RMF FM сказал заместитель министра иностранных дел Польши Павел Яблоньский, пишет "ЕП".

По его словам, есть много вопросов, по которым между Польшей и Украиной "нет согласия".

Представитель польского МИД также высказался о предстоящей встрече с представителем украинского посольства. Будущий разговор назвал "очень откровенным, очень конкретным, как и всегда".

"Мы передадим наши оценки того, как сегодня выглядит состояние наших отношений, которое, к сожалению, в связи с заявлениями некоторых представителей украинской власти в последнее время, не самое лучшее. Никто этого не скрывает", – высказался Яблоньский.

По его словам, у украинских представителей Украины "выплеснулись определенные эмоции". В свою очередь, Польша остается "снисходительной", потому что на Украину напали, "но она также не должна нападать на своих союзников".

"Мы руководствуемся политикой польских национальных интересов. Мы поддерживаем Украину настолько, насколько это отвечает польским национальным интересам. Так было и так будет всегда", – добавил замглавы МИД Польши.

Заявление о "якобы неблагодарности украинцев"

Представитель канцелярии польского президента Марцин Пшидач заявил, что Украине "следует начать ценить" помощь Варшавы. Заявление политика было сделано в контексте ситуации с блокированием экспорта украинского зерна через Польшу.

1 августа посла Польши в Украине Бартоша Цихоцкого вызвали в МИД в Киеве из-за заявлений Марчина Пшидача. В свою очередь, польский премьер-министр Матеуш Моравецкий заявил, что вызов посла Польши "является неприемлемым".

Тем временем в Офисе президента отвергли заявление из Варшавы, что Украина недостаточно ценит поддержку. Заместитель руководителя ОП Андрей Сибига отмечает, что это "игра на собственные конъюнктурные интересы, не имеющая ничего общего с действительностью".

Кроме того, президент Владимир Зеленский отреагировал на дипломатический скандал с Польшей. Глава государства заявил, что политика иногда пытается быть выше единства народов в их стремлении отстоять свою свободу.

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