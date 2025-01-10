В польской оппозиции обвинили Украину во "вмешательстве в выборы": детали

Оппозиционеры в Польше считают заявление МИД Украины с критикой кандидата в президенты Кароля Навроцкого "вмешательством в выборы".

Об этом заявил депутат крупнейшей оппозиционной партии Польши "Право и справедливость" и бывший замминистра юстиции Себастьян Калета в эфире Polsat News.

По его словам, польский МИД должен вызвать украинского посла после заявлений Киева, "поскольку это вмешательство в избирательный процесс в Польше".

"Надеюсь, что Министерство иностранных дел Польши также обратит внимание на тот факт, что мы все еще имеем дело с героизацией Украинской повстанческой армии во многих местах в Украине. Мы не можем быть к этому безразличны. В то же время с помощью Украины мы закрываем глаза на то, что во многих местах публично прославляются преступники", – подчеркнул депутат.

Он заявил, что страной Европы, которая структурно фундаментально выступает против вступления Украины в Европейский Союз, является Германия, потому что "вступление страны в Евросоюз изменяет баланс сил при голосовании в Европейском Союзе. Центральная и Восточная Европа тогда получит — если она найдет общий язык — дополнительные инструменты в сообществе".

Калета также заявил, что "наибольшим промоутером вступления Украины в Европейский Союз" является Польша. "Украинское государство, которое таким образом реагирует на общественную дискуссию в Польше, вредит само себе", – подчеркнул он.

Напомним, кандидат в президенты Польши Кароль Навроцкий заявил, что Украина не сможет присоединиться к НАТО или ЕС, если не признает свою ответственность за Волынскую трагедию 1943 года. Он отметил, что страна, которая не готова ответить за преступления в прошлом, не может быть частью международных альянсов.

После этого МИД Украины резко ответил Навроцкому. В ведомстве заявили, что Украина де-факто уже является "частью евроатлантической семьи народов и общей европейской архитектуры безопасности", а реальность такова, что она также станет де-юре членом Европейского союза и НАТО.

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