В последнем перед отпуском выпуске ток-шоу "Право на владу" подведут итог политического сезона и спрогнозируют будущее Украины на осень

В четверг, 24 июня, в 22:20 телезрителей "1+1" ждет новый выпуск общественно-политического ток-шоу "Право на владу".
В прямом эфире общественно-политического ток-шоу "Право на власть" 24 июня обсудят то, с каким результатом Украина приближается к периоду затишья во время летних отпусков.
Ведущая ток-шоу Наталья Мосейчук во время эфира подискутирует о том, какие интриги и потрясения ждут Украину осенью и какие вызовы станут главными испытаниями для нас и для власти. Часть ответов зрители узнают из интервью президента Владимира Зеленского, которое также обсудят с участниками программы.
Вскоре Зеленский должен встретиться с президентом США Джо Байденом и канцлером Германии Ангелой Меркель. Експерты и политики также попытаются ответить на вопрос, чего ожидать от этих встреч и удастся ли Зеленскому, несмотря на небольшой опыт в политике, получить максимум пользы для Украины от этих контактов.
В программе примут участие:
- первый заместитель председателя Верховной Рады Руслан Стефанчук,
- министр аграрной политики и продовольствия Роман Лещенко,
- глава комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий,
- эпидемиолог Наталья Виноград,
- советник руководителя Офиса президента, президент Киевской школы экономики Тимофей Милованов,
- народный депутат от фракции "Слуга народа" Ирина Верещук,
- волонтер, советник министра обороны (2014-2019) Алексей Мочанов,
- главный редактор интернет-портала "РБК-Украина" Сергей Щербина,
- народный депутат от ОПЗЖ Нестор Шуфрич,
- политический эксперт Владимир Фесенко,
- юрист, глава "Центра конституционного моделирования" Геннадий Друзенко.
Новый выпуск ток-шоу "Право на владу" смотрите уже сегодня, 24 июня, на телеканале "1+1" в 22:20, а также, в онлайн-трансляции на страницах ТСН в Facebook и YouTube. Отметим, что сегодня будет последний выпуск программы "Право на владу" перед тем, как проект пойдет на перерыв до конца августа.