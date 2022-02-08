В посольстве США заявили, что Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских соглашений

Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия".
Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских договоренностей, в частности, настаивает на "автономии" оккупированной территории Донбасса.
Об этом сообщило посольство США в Украине.
"Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских договоренностей, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбассу. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", – говорится в сообщении дипведомства.
Там добавили, что Украина неоднократно пыталась "добросовестно реализовать Минск, в частности, ежегодно принимая закон об особом статусе".
"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разгорячившегося конфликта", — заявили в посольстве.
Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбассу. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия".— US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 8 февраля 2022
Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин высказался о позиции Киева по Минским соглашениям, сказав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Эта фраза из песни группы "Красная плесень" обыгрывает сказку о приспанной царевне.
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это заявление Путина 8 февраля во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.
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