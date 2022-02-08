В посольстве США заявили, что Украина неоднократно пыталась "добросовестно реализовать Минск" / УНИАН

В посольстве США заявили, что Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских соглашений

В посольстве США заявили, что Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских соглашений

Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия".

Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских договоренностей, в частности, настаивает на "автономии" оккупированной территории Донбасса.

Об этом сообщило посольство США в Украине.

"Россия продвигает обезображенную интерпретацию Минских договоренностей, в частности, настаивает на "автономии" подконтрольного России Донбассу. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия", – говорится в сообщении дипведомства.

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Там добавили, что Украина неоднократно пыталась "добросовестно реализовать Минск, в частности, ежегодно принимая закон об особом статусе".

"В то же время Россия нарушает режим прекращения огня, отказывается решать эту и другие проблемы и делает вид, что не является стороной разгорячившегося конфликта", — заявили в посольстве.

Россия продвигает искаженную интерпретацию Минских соглашений, в частности, настаивает на «автономии» подконтрольного России Донбассу. Нигде в Минских соглашениях не упоминается слово "автономия". — US Embassy Kyiv (@USEmbassyKyiv) 8 февраля 2022

Напомним, 7 февраля президент России Владимир Путин высказался о позиции Киева по Минским соглашениям, сказав: "Нравится – не нравится, терпи, моя красавица". Эта фраза из песни группы "Красная плесень" обыгрывает сказку о приспанной царевне.

Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал это заявление Путина 8 февраля во время совместного брифинга с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Минские договоренности не могут быть выполнены на российских условиях – Дмитрий Кулеба

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