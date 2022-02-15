В постпредстве РФ при ООН заявили, что у России нет причин для вторжения в Украину

По словам дипломата страны-агрессора, вторжения РФ в Украину 16 февраля не будет.
Заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что у Российской Федерации нет причин для вторжения в Украину.
Соответствующее заявление он озвучил в понедельник, 14 февраля, в эфире британского телеканала Channel 4, пишет "ТАСС".
"Насколько мне известно – нет, и я не вижу причин для этого", – ответил дипломат страны-агрессора, отвечая на вопрос о том, произойдет ли новое вторжение РФ в среду, 16 февраля.
Полянский отметил, что о соответствующей дате пишут "лишь американские СМИ". "Это очень смехотворно и странно", – добавил он.
Ранее в понедельник глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил о пребывании на границе с Украиной до 127 тысяч военнослужащих РФ. Политик подчеркнул, что указанного количества недостаточно для нового полномасштабного вторжения России.
Напомним, что президент Владимир Зеленский решил ввести в Украине новый праздник – День единения, который будет отмечаться 16 февраля. "Нам говорят, что 16 февраля станет днем нападения. Мы сделаем его Днем единения", – заявил он.
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