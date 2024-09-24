В правительстве Британии сделали заявление об использовании Storm Shadow по территории РФ — The Guardian

Позиция Великобритании по применению украинскими Вооруженными силами ракет Storm Shadow для ударов по территории России остается неизменной.

Об этом заявила спикер премьер-министра Британии Кира Стармера, сообщило издание The Guardian.

"Наши текущие дискуссии по Украине не касаются одной конкретной части военной техники. Это более широкие дискуссии о стратегии и о том, как мы поддерживаем Украину в течение этого решающего периода в следующие несколько месяцев и в начале зимы", — подчеркнула она.

По ее словам, Лондон остается "на постоянном контакте с украинцами и всегда будет прислушиваться к их позиции".

"Как вы можете ожидать, на Генеральной Ассамблее ООН мы сосредоточимся на ряде вопросов, включая постоянную поддержку Украины в ее защите от российской агрессии, а также прекращение огня в Газе и деэскалацию напряженности в Ливане и другие", — заявила пресс-секретарь британского премьера .

Напомним, генерал США в отставке бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус спрогнозировал, когда Украина может получить разрешение на удары вглубь РФ.

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