В правительстве Германии назревает конфликт из-за денег на армию страны — подробности

Между немецкими министрами финансов и обороны назревает конфликт.
Министерство финансов Германии отказывается выделять дополнительные деньги на содержание Вооруженных сил страны.
Об этом пишет BILD.
По данным издания, между министром финансов Германии Кристианом Линднером и министром обороны Борисом Писториусом назревает конфликт.
"Линднер не хочет выделять больше денег на содержание Бундесвера (Вооруженных сил Германии – ред.) в следующем году. По планам министерства финансов, бюджет Минобороны в 2025 году должен быть заморожен на отметке 52 миллиарда евро", - говорится в сообщении.
Борис Писториус объяснил канцлеру Олафу Шольцу и членам Бундестага, что Бундесверу нужно еще 6,5 миллиарда евро, чтобы достичь цели НАТО в 2% от ВВП страны, потраченных на оборону. В Министерстве финансов, в свою очередь, утверждают, что подчиненные Писториуса оперируют недостоверными цифрами.
Министерство обороны ФРГ хочет заказать два новых фрегата для военно-морского флота, бригаде бундесвера в Литве нужно 35 новых танков Leopard 2, а ВВС Германии должны получить ещё четыре системы ПВО Patriot. Однако на всё это не хватает денег: 100-миллиардный специальный фонд бундесвера уже израсходован, а обычный бюджет съедают операционные расходы и зарплаты.
Ожидается, что Линднер и Писториус встретятся лично на следующей неделе.
"Споры внутри правящей коалиции представляют угрозу безопасности для нашей страны. Коалиция даже не может объединиться по жизненно важному вопросу обороны", — сказал в разговоре с BILD депутат Бундестага от Христианско-демократического союза (ХДС) Инго Гедехенс.
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