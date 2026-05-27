В правительстве Мадьяра выдвинули требование Зеленскому: что хочет Венгрия

В Будапеште было озвучено условие для переговоров Зеленского и Мадьяра.

Петер Мадяр. / © Associated Press

Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Тем не менее, для этого есть условие.

Об этом на пресс-конференции заявили спикеры венгерского правительства, сообщает Euronews.

«Личная встреча между Петером Мадьяром и Владимиром Зеленским возможна, если Украина выполнит требования венгерской стороны по урегулированию ситуации с венгерским меньшинством в Украине», — подчеркнула пресс-секретарь Ванда Сонди.

По ее словам, технические переговоры уже продолжаются. Тем не менее, встреча на высшем уровне возможна, «если в этих переговорах будет достигнут прогресс».

Напомним, недавно Петер Мадьяр заявил, что якобы сто тысяч венгров в Закарпатской области не имеют базовых прав человека. Ситуацию с нацменьшинством он назвал «особой». По его словам, разрешение ситуации с нацменьшинством является «обязательным условием», чтобы Будапешт согласился на начало переговоров между ЕС и Украиной о вступлении.

Кроме того, на прошлой неделе премьер заявил, что собирается на Закарпатье , потому что хочет встретиться с Зеленским в Берегово в начале июня. Он выразил надежду на быстрые и эффективные переговоры с Киевом по поводу венгров, проживающих в регионе.

