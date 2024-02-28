В правительстве Молдовы объяснили, есть ли угроза дестабилизации из-за возможного "присоединения" Приднестровья к РФ

В непризнанном Приднестровье назначили общий съезд "депутатов".
Спикер премьер-министра Молдовы Даниэль Воде заявил, что в правительстве не видит угрозы дестабилизации в стране из-за ситуации в Приднестровье.
Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.
"Сегодня среди тем дня, другая внутренняя тема, которая интересует также международную прессу, Приднестровский регион Республики Молдова. Я сказал очень четко, что нет опасности эскалации и дестабилизации ситуации в этом регионе нашей страны. Мы не видим опасности дестабилизации. Мы очень внимательно следим и повторяем, что этот регион тоже хочет мира и безопасности", – заявил он.
Даниэль Воде также добавил, что так называемый съезд депутатов непризнанного Приднестровья, запланированный на сегодня, 28 февраля, – это пропагандистское событие.
"Прием, который не заслуживает прямых трансляций иностранных журналистов или напряженных заголовков в новостях", — резюмировал спикер премьер-министра Молдовы.
Напомним, депутаты непризнанного Приднестровья на своем съезде, 28 февраля 2024 года, якобы планируют обратиться к Владимиру Путину с просьбой войти в состав России.
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