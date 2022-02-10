В правительстве объявили дату, когда энергетика несколько суток будет работать без России и Белоруссии

Работа энергосистемы в изолированном режиме состоится с 24 по 26 февраля.
Энергосистема Украина готова тестировать работу в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.
Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в четверг, 10 февраля.
"Энергосистема готова для прохождения изолированного режима", – сказал министр.
Он добавил, что работа украинской энергосистемы в тестовом режиме запланирована в период с 24 по 26 февраля.
Напомним, 7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации Москвы против Киева.
В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС и США укрепить энергетическую безопасность Украины.
Читайте также: