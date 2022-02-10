Галущенко заявил, что США и ЕС поддерживают планы Украины по синхронизации ее энергосистемы с европейской / УНИАН

В правительстве объявили дату, когда энергетика несколько суток будет работать без России и Белоруссии

В правительстве объявили дату, когда энергетика несколько суток будет работать без России и Белоруссии

Работа энергосистемы в изолированном режиме состоится с 24 по 26 февраля.

Энергосистема Украина готова тестировать работу в изолированном от энергосистем России и Беларуси режиме.

Об этом заявил министр энергетики Герман Галущенко на брифинге в четверг, 10 февраля.

"Энергосистема готова для прохождения изолированного режима", – сказал министр.

Он добавил, что работа украинской энергосистемы в тестовом режиме запланирована в период с 24 по 26 февраля.

Напомним, 7 февраля самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригрозил прекратить поставки топлива и электроэнергии в Украину в случае эскалации Москвы против Киева.

В тот же день Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил о намерении ЕС и США укрепить энергетическую безопасность Украины.

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