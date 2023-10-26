В правительстве опровергли остановку работы зернового коридора: что происходит

Функционирование зернового коридора происходит на основе военной обстановки и погодных условий.

Информация об остановке временного зернового коридора из и в порты Большой Одессы не соответствует действительности.

Об этом сообщило Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры Украины.

В ведомстве опровергают заявления об отмене или непрогнозируемой остановке временного коридора для движения гражданских судов из и в порты Большой Одессы. В министерстве подчеркнули, что порты Большой Одессы продолжают обрабатывать суда, прошедшие временным коридором.

"Все установленные ВМС ВСУ существующие маршруты действительны и используются гражданскими судами. Учитывая, что коридор был внедрен в сверхсложных условиях военной агрессии россии, его функционирование происходит с учетом военной обстановки и погодных условий", — отмечается в заявлении.

В Минразвития громад добавили, что в портах "Одесса", "Черноморск" и "Южный" под загрузкой — 23 судна.

Напомним, ранее консалтинговая компания Barva Invest со ссылкой на полученную от Администрации морпортов Украины информацию сообщила, что 26 октября приостановлена работа нового черноморского зернового коридора в связи с увеличением активности российской авиации.

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