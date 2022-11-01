В правительстве подтвердили увольнение Витренко с должности главы правления НАК "Нафтогаз Украины"

По информации СМИ, Витренко в должности может заменить Чернышев.

В Кабмине подтвердили увольнение Юрия Витренко с должности председателя правления НАК "Нафтогаз Украины".

Об этом в своем Telegram-канале сообщил представитель Кабмина в Верховной Раде Тарас Мельничук.

"Прекращены полномочия председателя правления акционерного общества "Национальная акционерная компания "Нефтогаз Украины" Витренко Юрия Юрьевича", — написал он.

В то же время в "Нафтогазе" уточнили, что Юрий Витренко продолжит занимать должность главы национальной компании до 03 ноября 2022 года включительно.

Стоит отметить, что сегодня, 1 ноября, в СМИ появилась информация об увольнении Витренко. Заметим, что по процедуре уволить главу "Нафтогаза" имел Наблюдательный совет компании. Однако в случае ее отсутствия этот механизм может осуществить и Кабмин.

По информации "РБК-Украина", новым главой "Нафтогаза" может стать действующий министр развития общин и территорий Алексей Чернышев. Ради этого 3 ноября Верховная Рада планирует рассмотрение кадровых вопросов, в частности об увольнении Чернышева из Минрегиона.

Напомним, 28 апреля 2021 года Кабинет министров прекратил полномочия членов наблюдательного совета НАК "Нефтегаз Украины", а также председателя правления Андрея Коболева и назначил вместо него на этот пост Юрия Витренко. 26 июля 2022 года компания допустила технический дефолт по еврооблигациям.

14 сентября премьер-министр Денис Шмигаль заявил, что Кабинет министров пока не рассматривает вопрос освобождения Витренко от должности главы НАК "Нафтогаз Украины".

Что известно о Юрии Витренко

Витренко – экономист, финансист и политик. Работал исполнительным директором НАК "Нафтогаз Украины" (2014-2020), и. о. министра энергетики Украины (с декабря 2020 по апрель 2021). С 29 апреля 2021 года возглавлял правление НАК "Нафтогаз Украины". Является владельцем инвестиционной компании AYA Securities.

Витренко также был членом Наблюдательного совета "Укроборонпрома" (с октября 2019 по январь 2020); председателем Наблюдательного Совета ПАО "Укрнафта" (с апреля 2019 по июнь 2020).

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