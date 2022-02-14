В правительстве Польши сообщили, что пока не будут вывозить своих дипломатов из Украины

По словам Мюллера, польские дипломатические миссии играют важную роль в помощи Киеву.
Польша пока что не планирует эвакуировать своих дипломатов из Киева и Харькова на фоне угрозы нападения РФ.
Об этом Polsat News заявил спикер польского правительства Петр Мюллер, передает "Европейская правда".
"На данный момент такого решения нет", — подчеркнул он в ответ на вопрос о вывозе польских дипломатов из Украины и добавил, что подобные решения принимаются только в случае крайней необходимости.
"Когда мы были (с премьер-министром – ред.) в Киеве, мы дали четкий сигнал, что такие решения будут приниматься в случае крайней необходимости", – сказал Мюллер.
В то же время он сообщил, что польское правительство обнародовало коммюнике, в котором сказано, что от поездок в Украину гражданам Польши следует воздержаться, если это не срочно, но это дело лично каждого.
Напомним, 10 февраля президент США Джо Байден предупредил остающихся в Украине американцев, что они должны немедленно покинуть страну, поскольку Россия продолжает угрожать вторжением. 11 февраля госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Россия может начать новое вторжение в Украину в любой момент, в частности, во время зимних Олимпийских игр.
В то же время, американские журналисты считают, что администрация президента США специально создает тревожный образ вокруг Украины, раскрывая секретные разведывательные данные, чтобы сорвать российские планы и сдержать Кремль от агрессивных действий.
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