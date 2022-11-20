В правительстве рассказали, может ли Украина вступить в ЕС в случае затяжки войны

Стефанишина напомнила, что Украина и ЕС заключили торговое политическое соглашение, хотя РФ на тот момент уже оккупировала наши территории.

Украина может стать членом Евросоюза даже в том случае, если война не будет окончательно завершена.

Об этом заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на полях Галифакской конференции безопасности в Канаде.

Она убеждает, что даже если война затянется, это не станет преградой для свершения вступления Украины в Европейский Союз.

Также читайте Как далеко может зайти Украина в освобождении своих территорий и что будет дальше: Кулеба дал ответ

"Я не буду делать никаких прогнозов по времени, но когда речь идет о членстве, то динамика войны не будет решающим фактором. Мы можем вступить в ЕС даже в том случае, если война не будет окончательно завершена", — заявила она.

Стефанишина также напомнила, что между Украиной и ЕС уже было заключено торговое политическое соглашение, несмотря на наличие оккупированных территорий.

"Напомню, что мы заключили Соглашение об ассоциации, когда Крым был аннексирован и началась война в Донецкой и Луганской областях, но это не повлияло на запуск зоны свободной торговли, об этом даже не было отдельных оговорок", — напомнила вице-премьер.

Напомним, министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заверил, что Украина будет членом и ЕС, и НАТО. По его словам, фантастика становится реальностью.

Как сообщалось, 23 июня 2022 года Украина получила статус кандидата в членство в ЕС. Что это значит для страны, читайте в нашем материале.

Ранее стало известно, что Европейский Союз будет помогать Украине в восстановлении энергетической системы. Подробно об этом рассказала вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина, которая уточнила, что уже после первых ракетных обстрелов в прошлый понедельник Европейскому Союзу ее команда передала перечень потребностей в оборудовании и материалах.

Читайте также: