В правительстве Сербии призывают ввести санкции против агрессора России

По его словам, страна уже платит большую цену из-за отказа.
Сербский министр экономики Раде Башта призвал ввести санкции против страны-агрессора России.
Об этом он написал на своей странице в Facebook.
"Наша страна уже платит большую цену из-за отказа ввести санкции против России, и это становится все более невыносимым", — подчеркнул Башта.
По его словам, на президента Сербии Александара Вучича оказывается давление. Именно поэтому глава Министерства экономики призвал правительство Сербии и всех министров высказаться по этому вопросу.
Министр говорит, что сербское правительство не ввело санкций против РФ потому, что надеялось, что "конфликт закончится, что разум возобладает и что обе стороны наконец-то сядут за стол переговоров".
Напомним, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба подверг критике ЕС за слабые санкции против компаний РФ, причастных к производству ракет. Глава МИД заявил, что определенные ограничения вошли в десятый пакет санкций, но это лишь малая доля. По его словам, "гораздо больше можно было бы сделать, и гораздо больше должно быть сделано".
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