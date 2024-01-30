В преддверии саммита в Евросоюзе до сих пор нет решения по 50 млрд евро для Украины — СМИ

Страны Европейского союза продолжают переговоры о предоставлении Украине помощи в размере 50 млрд евро.

В Евросоюзе до сих пор не достигли консенсуса по поводу 50 млрд евро финансовой помощи для Украины. Диалог якобы был усложнен.

Об этом сообщает Sky News.

Неназванный высокопоставленный чиновник рассказал изданию, что переговоры между странами ЕС о помощи Украине остаются "трудными" перед специальным саммитом, который состоится 1 февраля.

Такая ситуация наблюдается, несмотря на то, что венгерское правительство смягчило свою позицию относительно 50 млрд евро для Украины с условием, что такой шаг будут пересматриваться ежегодно.

"Мы еще не пришли к согласию", — заявил собеседник издания.

Вето Венгрии на помощь Украине

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в декабре 2023 года ветировал пакет помощи Украине в размере 50 миллиардов евро.

Другие 26 лидеров стран-членов ЕС согласились вернуться к дебатам по поводу этого вопроса в начале 2024 года, чтобы попытаться заключить соглашение о поддержке Киева.

Европейская комиссия в прошлом году предложила предоставить Украине финансовую поддержку до 2027 года в размере 50 миллиардов евро, из которых 33 миллиарда евро будут предоставлены кредитами, а 17 миллионов евро – грантами.

Читайте также: