Действующий президент Турции считает, что страны Запада придерживаются не слишком сбалансированного подхода к РФ.

Действующий президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Анкара имеет положительные отношения со страной-агрессорской Россией и санкции против Москвы вводить не собирается.

Об этом он заявил в интервью CNN за неделю до второго тура выборов.

"Россия и Турция полезны друг другу во всех возможных областях", — сказал.

По словам Эрдогана, его собственные "особые отношения" с президентом-диктатором РФ Владимиром Путиным усугубляются. Турецкий лидер выразил мнение о том, что сейчас Запад нуждается в "очень сбалансированном подходе" к такой стране, как Россия.



Президент Турции также в очередной раз подчеркнул, что страна не будет вводить санкционные ограничения против РФ. К слову, он даже обвинил своего соперника в гонке за кресло главы государства Кемаля Киличдароглу в том, что он

"Мы не на том этапе введения санкции против России, как это сделал Запад. Мы не связаны санкциями Запада. Мы сильное государство и имеем положительные отношения с Россией", — высказался Эрдоган.

К слову, упомянул действующий глава Турции и продление "зернового соглашения". По его словам, "это стало возможным благодаря нашим особым отношениям с президентом Путиным".

Как сообщалось, второй тур президентских выборов в Турции состоится 28 мая. В первом – Эрдоган получил 49,51% голосов, а его основной соперник Кемаль Киличдароглу – 44,88%. Действующий лидер стран и выразил уверенность сможет одержать победу в голосовании.

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