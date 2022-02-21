В присутствии главарей боевиков Путин подписал указы о признании "независимости" "ЛНДР"

Путин объявил о признании "независимости" так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Вечером 21 февраля после заявления о признании "независимости" террористических "ДНР" и "ЛНР" президент Путин Владимир Путин в присутствии главарей боевиков Дениса Пушилина и Леонида Пасечника подписал соответствующий указ, а также договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и "ЛДНР".
Путин обратился к парламенту РФ, чтобы тот признал "независимость" "ДНР" и "ЛНР".
Перед этим Путин в видеообращении час "переписывал" историю Украины. Заявил, что Украину якобы создал Ленин. Возможное вступление Украины в НАТО он назвал прямой угрозой России. Сказал, что Украина планирует создать собственное ядерное оружие и имеет все необходимые для этого элементы.
Затем Путин объявил об официальном признании псевдореспублик на Донбассе, так называемых "ДНР" и "ЛНР".
Напомним, 21 февраля главари боевиков "ЛДНР" попросили Путина признать их "независимость ".
Вечером 21 февраля проходят закрытые заседания Советов безопасности Украины, США, Франции.
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