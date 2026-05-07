У Путина ошеломили заявлением о режиме тишины от Украины

Владимир Путин / © Associated Press

Реклама

Кремль дерзко заявил, что «никакой реакции» российской стороны на режим тишины, который Украина объявила с 00:00 6 мая, не было.

Об этом нагло высказался спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

В то же время он продолжает продвигать нарратив о российском «прекращении огня». Представитель Кремля цинично заявил, что перемирие диктатора Владимира Путина «в честь празднования Дня Победы» будет действовать 8 и 9 мая.

Реклама

Он панически высказался об «угрозах со стороны Киева в канун больших праздников». Именно из-за «сложной оперативной ситуации», говорит спикер Кремля, спецслужбы РФ принимают дополнительные меры безопасности.

Несмотря на собственную циничную версию о тишине, объявленной Киевом, Песков продолжает лгать, мол, Москва «открыта к продолжению переговорного процесса» в Украине.

Россия сорвала режим тишины

Украинский президент Владимир Зеленский 6 мая заявил, что армия РФ сорвала перемирие, которое должно было начаться с 00:00. Оккупанты совершали штурмовые действия на фронте, а также нанесли удары с воздуха по разным регионам Украины. По его словам, российская сторона получила дипломатические предложения Киева.

Сегодня, 7 мая, после срыва перемирия Кремлем Зеленский подчеркнул, что Российская Федерация серьезно не рассматривает возможность прекратить огонь, а заботится только о параде на Красной площади. Именно поэтому, добавил он, Украина будет «действовать справедливо — изо дня в день».

Реклама

Новость дополняется

Новости партнеров