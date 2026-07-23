В Путина откровенно заявили о продлении войны: подробности

Владимир Путин. / © Associated Press

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В Кремле продолжают нагло повторять, мол, Россия остается открытой для мирных переговоров по Украине.

Об этом дерзко заявил спикер российского «фюрера» Дмитрий Песков.

По его словам, говорить об «ускорении» этого процесса сейчас не приходится. В то же время прихвостень диктатора нагло принялся оправдывать продолжение так называемой «специальной военной операции», то есть войны. Мол, оккупационные войска якобы демонстрируют «положительную динамику» на фронте.

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В то же время Песков еще раз повторил пропагандистские тезисы Москвы. В Кремле традиционно обвинили европейские страны в том, что они якобы подстрекают Украину к продолжению войны.

Спикер Кремля отметил, что между Москвой и Вашингтоном «осуществляются контакты» по отношению к Украине. По словам Пескова, РФ «надеется», что американские переговорщики «станут свободнее», то «очное общение с ними будет продолжено».

Напомним, аналитики Института изучения войны подчеркивают, что Владимир Путин в очередной раз повторил условия для завершения войны В частности, на фоне провалов своего оккупационного войска на фронте Кремль отказывается от каких-либо территориальных уступок, которые могли бы быть частью мирного предложения. В частности, аналитики обратили внимание, что Минобороны РФ распространяет завышенные данные о якобы «успехах» на фронте.

В то же время Bloomberg со ссылкой на близкие к Кремлю источники сообщил, что Москва не желает возвращать оккупированные территории в рамках любого мирного предложения. Кроме того, «фюрер» Путин стремится захватить остальную часть Донетчины и создать «буферную зоны» вдоль приграничья Сумской и Харьковской областей.

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